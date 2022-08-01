Постановки современных режиссеров проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

В Госдуме предложили проверить постановки современных режиссеров на пропаганду нетрадиционных ценностей.

В случае обнаружения в картине или спектакле отрицания семейных ценностей, их предлагается снять или запретить, вне зависимости от того, для какой возрастной аудитории они предназначены.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.