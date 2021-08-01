Люди несут цеты к дверям журфака МГУ. В Москве скончался президент факультета журналистики Ясен Засурский. Заслуженный журналист ушел из жизни на 92-ом году.

Ясен Николаевич был последним преподавателем, работавшим на журфаке с момента его основания в 1952 году. За свою карьеру Засурский удостоился множества орденов и почетных наград. Он был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и лауреатом трех премий МГУ.

В 2003 году он получил звание заслуженного профессора, а в 2018 – заслуженного журналиста России. Также у него есть почетное звание "Легенда российской журналистики".