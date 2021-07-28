В Москве оштрафовали 1,5 тыс вернувшихся из-за границы горожан за отсутствие ПЦР-теста

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С августа прошлого года в Москве почти на 19 миллионов рублей оштрафовали свыше 1,5 тысяч человек за то, что они не предоставили данные о прохождении теста на коронавирус после возвращения из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

"По результатам рассмотренных судами дел 1 512 гражданам присуждены штрафы на сумму 18 миллионов 917 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", – отметили в ведомстве.

Кроме того, было составлено 4 370 административных протоколов, предусматривающих штраф за невыполнение санитарных предписаний в размере до 40 тысяч рублей, который может быть увеличен до 300 тысяч рублей, если выяснится, что был причинен вред здоровью других людей.

Еще 7 546 горожанам, данные о тестировании которых отсутствуют, были направлены уведомления о необходимости явиться для составления соответствующих протоколов.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы признал виновным 41-летнего мужчину, обвиняемого в создании угрозы массового заболевания людей. Ему назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

По данным суда, заболевший коронавирусом мужчина был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях, однако он намеренно указал недостоверную информацию об адресе проживания, где должен был соблюдать карантин.

