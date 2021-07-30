Москва онлайн покажет, как десантники отдыхают в Парке Горького

Фото: Москва 24/Никита Симонов

2 августа отмечается день рождения Воздушно-десантных войск. Профессиональный праздник десантники вместе с семьями по традиции отмечают на природе. Одним из их любимых мест в столице является Парк Горького. У зрителей Москвы онлайн есть возможность понаблюдать за отдыхом голубых беретов в прямом эфире.

Смотрите прямую трансляцию 2 августа в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.