Сильный ветер и дождь накроют столицу 1 июля

В Москве 1 июля ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и продолжительный дождь в течение всего дня. Максимальная температура воздуха не превысит 17 градусов, ночью похолодает до 12. Атмосферное давление ниже нормы.

Как отметил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко, столица оказалась в зоне глубокого и обширного циклона, который охватывает большую часть европейской территории России. Сейчас через регион проходят атмосферные фронты, а из Арктики поступает очень холодный воздух.

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