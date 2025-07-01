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01 июля, 13:15

Общество

Сильный ветер и дождь накроют столицу 1 июля

Сильный ветер и дождь накроют столицу 1 июля

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В Москве 1 июля ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и продолжительный дождь в течение всего дня. Максимальная температура воздуха не превысит 17 градусов, ночью похолодает до 12. Атмосферное давление ниже нормы.

Как отметил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко, столица оказалась в зоне глубокого и обширного циклона, который охватывает большую часть европейской территории России. Сейчас через регион проходят атмосферные фронты, а из Арктики поступает очень холодный воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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