Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 07:45

Общество

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Россиянам рассказали, как Аллан Чумак стал символом эпохи и породил индустрию внушения

Все детские лагеря Подмосковья прошли проверки Роспотребнадзора перед летним сезоном

Нейрофитнес стал новой программой в центрах "Московского долголетия"

Крупный пожар начался на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске

В Москве открыли инсталляцию "Путь визионера"

В Москве стартовал фестиваль "Движения первых"

В столице подвели итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы"

Гроза накрыла Москву 31 мая

Итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы" подвели в столице

По данным синоптиков, на столичный регион за последние сутки вылилось более трети месячной нормы осадков. Ночью с 31 мая на 1 июня дожди временно прекратились, но в течение дня они могут вернуться.

Температура воздуха в Москве днем 1 июня составит около 20–22 градусов – это сезонная норма для перехода весны в лето. Влажность остается повышенной, около 70%, атмосферное давление – в пределах нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика