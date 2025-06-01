В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

По данным синоптиков, на столичный регион за последние сутки вылилось более трети месячной нормы осадков. Ночью с 31 мая на 1 июня дожди временно прекратились, но в течение дня они могут вернуться.

Температура воздуха в Москве днем 1 июня составит около 20–22 градусов – это сезонная норма для перехода весны в лето. Влажность остается повышенной, около 70%, атмосферное давление – в пределах нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.