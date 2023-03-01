Правила проезда перекрестков с круговым движением изменились в РФ с 1 марта

В среду, 1 марта, в России изменились правила движения на круговых перекрестках. Теперь главная дорога у тех, кто едет из-под соответствующего знака. А если пересекаются разнозначные пути, то преимущество остается за водителями, которые первые выехали на перекресток.

Ранее россиянам уже рассказывали о новых ПДД и других изменениях, которые вступят в силу с марта 2023 года. К примеру, новые правила появились для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.