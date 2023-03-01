Москвичей предупредили о гололедице и облачной погоде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день весны, 1 марта, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичей ожидает неоднородная погода с морозами в первый месяц весны, температура воздуха может опуститься до -15 градусов. Он добавил, что в среднем значения столбиков термометров прогнозируются "около нормы".

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первая половина весны в Москве будет холодной, а вторая половина апреля и май будут теплее нормы.

Синоптик добавил, что март будет провальный с точки зрения температурного режима, поэтому призвал в ближайшие полтора месяца не надеяться на весну.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 1 марта

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