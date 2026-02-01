Температура составит минус 17 градусов днем 1 февраля в Москве

Февраль в Москве начался с аномальных морозов. Из-за экстремальных погодных условий в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Днем максимальная температура составит всего минус 17 градусов, а к вечеру снова похолодает до минус 21.

В условиях морозов коммунальные службы круглосуточно убирают последствия сильнейшего трехдневного снегопада, очищая пешеходные зоны и вывозя снег. Метеорологи предупреждают, что морозы до минус 25 градусов продержатся минимум пять дней, а к концу следующей недели температура немного повысится.

