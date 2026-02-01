Форма поиска по сайту

01 февраля, 09:30

Общество

Романтический ужин 14 февраля может стоить до 45 тысяч рублей

Романтический ужин 14 февраля может стоить до 45 тысяч рублей

Пик заболеваемости гриппом ожидается в Москве в феврале

Вакцины от вируса Нипах пока не существует

В соцсетях рассказали, что вирус Нипах может передаваться через манго

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит весна

Мороз достиг отметок около 20 градусов в Москве 1 февраля

Изменения для россиян в социальной сфере вступили в силу с 1 февраля

Февраль в Москве начался с аномальных морозов

"Новости дня": психологи назвали общение с внуками эффективным средством против старения

"Новости дня": в феврале и марте россиян ждут длинные выходные

Рестораторы решили заработать на чувствах москвичей, планирующих романтический ужин 14 февраля. Стоимость такого вечера при предварительном заказе может достигать 45 тысяч рублей.

Многие заведения вводят невозвратные депозиты, которые необходимо внести за две недели до праздника, чтобы избежать отмен бронирований. Чтобы высокая сумма не пугала клиентов, в нее сразу включают чаевые и бесплатный десерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

