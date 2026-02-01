01 февраля, 09:30Общество
Романтический ужин 14 февраля может стоить до 45 тысяч рублей
Рестораторы решили заработать на чувствах москвичей, планирующих романтический ужин 14 февраля. Стоимость такого вечера при предварительном заказе может достигать 45 тысяч рублей.
Многие заведения вводят невозвратные депозиты, которые необходимо внести за две недели до праздника, чтобы избежать отмен бронирований. Чтобы высокая сумма не пугала клиентов, в нее сразу включают чаевые и бесплатный десерт.
