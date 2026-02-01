Романтический ужин 14 февраля может стоить до 45 тысяч рублей

Рестораторы решили заработать на чувствах москвичей, планирующих романтический ужин 14 февраля. Стоимость такого вечера при предварительном заказе может достигать 45 тысяч рублей.

Многие заведения вводят невозвратные депозиты, которые необходимо внести за две недели до праздника, чтобы избежать отмен бронирований. Чтобы высокая сумма не пугала клиентов, в нее сразу включают чаевые и бесплатный десерт.

