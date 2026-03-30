Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Для студентов медицинских колледжей запустили масштабный проект наставничества. Осваивать профессию медбратьев и медсестер им будут помогать 4 500 опытных специалистов. Для этого в больницах сформировали специальные подразделения. Такую практику пройдут почти 12 тысяч студентов до конца 2026 года.

"Развитие памяти, концентрации и мыслительных навыков помогает сохранить высокое качество жизни, самостоятельность, активность и эмоциональную стабильность на долгие годы. Именно поэтому год назад совместно с ФМБА России мы запустили в центрах московского долголетия программу поддержки когнитивных функций и психоэмоционального состояния. Проект оказался востребован и крайне результативен: к курсам присоединились свыше 57 тысяч человек и более 90% продемонстрировали измеримое улучшение памяти, мышления. При этом показатели внимания повысились у 98% участников", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свыше 75% выпускников трудоустроились по выбранным направлениям. Среди популярных программ: психология, творческие и промышленные профессии, индустрия красоты.