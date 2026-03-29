Запись детей в первый класс начнется 1 апреля. Подать документы можно лично, в отделениях МФЦ, онлайн через портал "Госуслуги" или на mos.ru.

Школьная кампания будет разделена на два этапа. До конца июня места распределят среди льготников и детей, прикрепленных к школе по адресу проживания. С 6 июля по 5 сентября родители смогут подать документы в любое учебное заведение независимо от прописки, при условии наличия мест в классах.

