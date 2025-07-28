Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по экономике. На их счету пять наград: три золотые и две серебряные.

Олимпиада включала три тура, причем задания были на английском языке. Участники выполнили тест на знание экономических вопросов, справились с заданиями по финансовой грамотности и предложили решение бизнес-кейса.

В последнем туре командам нужно было оценить перспективы строительства торгового маршрута между Казахстаном и Азербайджаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.