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28 июля, 23:30

Общество

Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по экономике

Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по экономике

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Московские школьники стали лучшими на Международной олимпиаде по экономике. На их счету пять наград: три золотые и две серебряные.

Олимпиада включала три тура, причем задания были на английском языке. Участники выполнили тест на знание экономических вопросов, справились с заданиями по финансовой грамотности и предложили решение бизнес-кейса.

В последнем туре командам нужно было оценить перспективы строительства торгового маршрута между Казахстаном и Азербайджаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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