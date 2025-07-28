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28 июля, 07:00

Общество

Литература народов России войдет в учебники 1–11-х классов

Литература народов России войдет в учебники 1–11-х классов

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Литература народов России впервые за постсоветскую историю войдет в учебники 1–11-х классов, сообщила советник президента Елена Ямпольская.

Ученики начальных классов будут изучать сказки и легенды, а для обучающихся средней и старшей школы подготовят произведения писателей.

Также ежегодно школьники начнут читать повести и рассказы о Великой Отечественной войне. Вместе с тем количество зарубежной литературы немного сократят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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