Московские школьники приняли участие в отборе в Арктическую экспедицию

Московские школьники и студенты участвуют в отборе в Арктическую экспедицию на Таймыр. Участники собрались во Дворце творчества имени Гайдара, чтобы сыграть в специальную игру, где покажут знания об Арктике. Это один из этапов отбора. В этом году школьники и студенты будут разделены на два отряда.

Волонтеры-строители займутся реконструкцией мемориального комплекса на Мысе Челюскин. Научные волонтеры получат задания от российских академических институтов и пройдут 100 километров по побережью Северного Ледовитого океана для сбора образцов флоры, фауны, мхов, лишайников, воздуха и земли.

