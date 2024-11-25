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25 ноября, 19:45

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Осенняя школа университета "Евразия" заработала в Москве

Осенняя школа университета "Евразия" заработала в Москве

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Осенняя школа университета "Евразия" начала работу в Москве. Уникальная образовательная площадка в МГИМО собрала более 100 студентов из Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, России, Узбекистана и других стран. Программа ориентирована на изучение культуры и делового общения в разных странах, включая основы межкультурных коммуникаций. В течение пяти дней участники будут посещать стратегические сессии, лекции, семинары и мастер-классы, а также участвовать в интеллектуальных играх.

По словам заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Бориса Чернышова, университет предлагает уникальный формат бизнес-образования, который отличается от западных аналогов.

В свою очередь, профессор РАН и заместитель директора Евразийского учебного института МГИМО Олег Барабанов подчеркнул, что школа предоставляет площадку для совместной работы представителей разных государств и обмена идеями. Участники получат сертификаты МГИМО и возможность пройти стажировку в российских компаниях, а также гранты на воплощение бизнес-идей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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