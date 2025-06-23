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23 июня, 09:00

Общество

Российский университет транспорта начал принимать документы на поступление

Российский университет транспорта начал принимать документы на поступление

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Абитуриенты уже начали подавать документы на обучение в Российском университете транспорта. В этом году произошел ряд изменений. В частности, сроки подачи документов и зачисления теперь едины для всех форм обучения.

Абитуриентам, которые поступают на целевую программу, за участие в профориентационных мероприятиях дают дополнительные 5 баллов. Кроме того, теперь не нужно приносить оригиналы документов при поступлении. Достаточно только согласия на зачисление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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