Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

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Законопроект об отмене ЕГЭ 23 июня внесут в Госдуму. Авторы инициативы считают, что такой формат неэффективен, потому что не отражает реального уровня знаний выпускников.

Если закон примут, то уже в будущем году выпускники будут сдавать обычные государственные экзамены. Результаты ЕГЭ, полученные ранее будут действительны в течение четырех лет.

Ранее на тему отмены Единого госэкзамена высказался министр просвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что в последнее время было многое сделано для усовершенствования формата, в частности организаторы отказались от тестовой части. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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