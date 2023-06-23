Депутаты внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отмене ЕГЭ 23 июня внесут в Госдуму. Авторы инициативы считают, что такой формат неэффективен, потому что не отражает реального уровня знаний выпускников.

Если закон примут, то уже в будущем году выпускники будут сдавать обычные государственные экзамены. Результаты ЕГЭ, полученные ранее будут действительны в течение четырех лет.

Ранее на тему отмены Единого госэкзамена высказался министр просвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что в последнее время было многое сделано для усовершенствования формата, в частности организаторы отказались от тестовой части. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.