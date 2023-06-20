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Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека

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Число отравившихся шаурмой в Братске достигло 101 человека, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Известно, что 22 из них – дети. Кроме того, 51 человек находится в больнице.

В кафе, где произошло отравление, были нарушены процесс приготовления, условия хранения и не соблюдалась личная гигиена работников. Все это стало известно после того, как заведение проверил Роспотребнадзор.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Владелец кафе находится под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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