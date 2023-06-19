В Херсонской области заявили, что случаев холеры и других инфекций в регионе не выявили

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Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области оценивается как стабильная, случаев заражения холерой или другими опасными заболеваниями после разрушения Каховской ГЭС не установлено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Минздрав региона.

"На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями", – отметил заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Александр Маклаков.

Плотина Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. ЧП стало причиной затопления населенных пунктов Херсонской области. В этой связи российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Согласно последней информации, после взрыва скончались 35 человек. Была названа сумма ущерба от ЧП – 1,2 миллиарда рублей. В МЧС происшествие отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Ранее также сообщалось, что вода, которая затопила территорию Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС, отступила из 12 населенных пунктов региона. По предварительным данным, вода отпустила от 9 тысяч жилых домов.

В Минобороны РФ сообщили, что подтопления под Херсоном могут вызвать очаги заболеваний