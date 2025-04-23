23 апреля, 08:00Общество
В Минпросвещении объяснили, что означает единое расписание в школах
С 1 сентября в российских школах планируют ввести единые подходы к формированию расписания. Как пояснили в Минпросвещении, речь не идет о том, что у всех школьников по стране появится одинаковое расписание. Нововведение касается в первую очередь системы оплаты труда педагогов.
Школы будут обязаны соблюдать утвержденную структуру учебного дня, чтобы можно было точно отслеживать нагрузку учителей – количество уроков и число учеников в классах.
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