В Минпросвещении объяснили, что означает единое расписание в школах

С 1 сентября в российских школах планируют ввести единые подходы к формированию расписания. Как пояснили в Минпросвещении, речь не идет о том, что у всех школьников по стране появится одинаковое расписание. Нововведение касается в первую очередь системы оплаты труда педагогов.

Школы будут обязаны соблюдать утвержденную структуру учебного дня, чтобы можно было точно отслеживать нагрузку учителей – количество уроков и число учеников в классах.

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