Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

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22 апреля, 12:45

Общество

В РФ утвердили обновленное расписание ЕГЭ-2024

В РФ утвердили обновленное расписание ЕГЭ-2024

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В России утвердили обновленное расписание единого государственного экзамена. Так, выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии 23 мая, по русскому языку – 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая, по обществознанию и физике – 4 июня, по информатике и устную часть по иностранному языку – 7 и 8 июня.

Кроме того, московские профсоюзы проведут более 100 мероприятий ко Дню охраны труда.

Вдобавок к этому, в Москве стартовал сезон проката станционных велосипедов.

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