Новости регионов: летние каникулы для школьников могут продлить в Приморье

Лето для приморских школьников может продлиться. Такое предложение поступило от местного Профсоюза работников образования. С такой инициативой они выступили из-за неблагоприятной погоды. Так, на регион в июле и начале августа часто обрушиваются мощные ливни и ураганы, из-за которых ученики и педагоги не успевают отдохнуть. Ожидается, что начало учебного года могут перенести на 15 сентября. Многие жители инициативу уже поддержали, а губернатор края поручил рассмотреть инициативу.

Тем временем в субботу, 20 июля, в Санкт-Петербурге отметили День шахмат. В этот день Дворцовая площадь превратилась в огромную доску с фигурами, на которой можно было не только сыграть партию, но и понаблюдать за игрой гроссмейстеров.

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