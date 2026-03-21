Форум колледжей Москвы открылся в Гостином Дворе

Как выбрать профессию по душе? Ответ на этот вопрос столичные школьники могут найти на масштабном форуме колледжей Москвы. Он проходит в Гостином Дворе с 21 по 24 марта.

На форуме свои образовательные программы представляют более 60 городских, федеральных и частных учреждений. В рамках выставки старшеклассники и их родители могут больше узнать о десяти ключевых отраслях столичной экономики: от промышленности и IT до креативных индустрий и здравоохранения. А в зоне профориентации – пройти тестирование для определения подходящей специальности.

Каждый день в программе – мастер-классы от студентов и мастеров московских колледжей. Кроме того, на форуме проходят лекции и выступления в формате TEDx. Известные журналисты, спортсмены и блогеры рассказывают о возможных карьерных траекториях и помогают сориентироваться в мире современных профессий.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками мероприятия и попробовала освоить несколько рабочих специальностей.