Внеурочный курс "моя семья" начнут преподавать в столичных школах с 1 сентября

Внеурочный курс "моя семья" начнут преподавать в столичных школах. В образовательных учреждениях с 1 сентября появятся соответствующие пособия для 1–4-х классов. Курс не является обязательным. Школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.

Главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Дети узнают, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и свою Родину. Во втором классе расскажут о духовно-нравственных ценностях России и о том, как они формируются в семье.

