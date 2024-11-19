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19 ноября, 12:45

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Более 90 объектов образования откроют в ТиНАО

Более 90 объектов образования откроют в ТиНАО

Число учеников предпринимательских классов московских школ за год увеличилось почти на 45%

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Более 90 объектов образования откроют в ТиНАО, только за 2024 год открыли уже 10 школ и 11 детских садов. Социальные учреждения возводились как за счет Адресной инвестиционной программы, так и на средства инвесторов.

Директор школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина Денис Бахарев сообщил, что в учреждении обучаются 997 учеников, а в дошкольной группе – 315 детей, что в сумме составляет почти 1 500 человек. Он отметил, что контингент школы постоянно увеличивается за счет новых молодых семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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