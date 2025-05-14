14 мая, 07:30Общество
В московских школах впервые пройдет день открытых дверей "Поступай в предпроф!"
В субботу, 17 мая, в столичных школах впервые состоится день открытых дверей для девятиклассников и их родителей. Мероприятие получило название "Поступай в предпроф!" и будет посвящено предпрофессиональному обучению.
Участникам расскажут о шести направлениях – инженерном, IT, медицинском, психолого-педагогическом, предпринимательском и медиаклассах.
Посетители смогут познакомиться с современными лабораториями и учебными площадками, узнать об углубленном изучении профильных предметов, а также о возможностях прохождения практики на столичных предприятиях. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте Института развития профильного обучения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.