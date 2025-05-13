Ракова рассказала о первом дне открытых дверей "Поступай в предпроф!"

Первый день открытых дверей "Поступай в предпроф!" пройдет в Москве 17 мая. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что комплексное обучение по принципу "школа – колледж – вуз – индустриальный партнер" доказало свою эффективность. Такой подход помогает школьникам более осознанно выбрать профессию и получить высокий результат на экзаменах.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.