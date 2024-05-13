Московские школьники прошли программу комплексной профориентации

Столичные школьники прошли программу комплексной профориентации. В ней участвовали ученики 9-х классов, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Ученики посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах, побывали на ведущих предприятиях Москвы, пообщались с экспертами и успешными студентами, а также поучаствовали в интерактивных квестах. Кроме того, более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

