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13 мая, 12:00

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Московские школьники прошли программу комплексной профориентации

Московские школьники прошли программу комплексной профориентации

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Столичные школьники прошли программу комплексной профориентации. В ней участвовали ученики 9-х классов, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Ученики посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах, побывали на ведущих предприятиях Москвы, пообщались с экспертами и успешными студентами, а также поучаствовали в интерактивных квестах. Кроме того, более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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