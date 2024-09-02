В Пансионе воспитанниц министерства обороны торжественно отметили День знаний

Учащиеся Пансиона воспитанниц министерства обороны 2 сентября торжественно отметили День знаний и начало нового учебного года. Учениц поздравил заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин. Выпускницы этого года передали напутствие младшим классам.

Выступили вокально-хореографические ансамбли Пансиона, прозвучал первый звонок и по традиции был поднят государственный флаг. Это право в начале учебной недели предоставляют тем воспитанницам, которые добились выдающихся результатов в учебе, спорте или творчестве.

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