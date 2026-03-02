Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал отбор участников новой Большой арктической экспедиции. 14 финалистов смогут отправиться на мыс Челюскин. Для участия нужно написать олимпиаду, пройти туристические испытания и представить научный проект.

"Популярность площадок проекта "Новые адреса счастья" растет. В прошлом году более 14 тысяч пар выбрали для заключения брака площадки для выездных регистраций, и это стало рекордным показателем с момента старта проекта. В этом году мы открываем прием заявления на новую локацию: теперь столичные пары могут регистрировать брак в отреставрированной усадьбе Воронцово. Для молодоженов доступно порядка тысячи слотов на 2026 год, а первые церемонии пройдут 17 апреля", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Российские врачи проанализировали 10 миллионов медицинских снимков с помощью столичной платформы. ИИ-сервисы помогают врачам находить признаки разных патологий на исследованиях. К платформе подключены 74 региона России, в тестовом режиме присоединилась Бурятия.