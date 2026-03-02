Форма поиска по сайту

02 марта, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": школьники могут посетить дни открытых дверей в столичных колледжах

Роботов-спасателей и умные протезы представят московские школьники на конференциях

В профсоюзе рассказали о праве учителя забрать телефон у школьника

Москвичам рассказали, может ли учитель отстранить школьника от занятий из-за дресс-кода

Интерес к рабочим специальностям в Москве вырос почти в 10 раз за год

Московские школьники приняли участие в мастер-классах в дни открытых дверей в колледжах

В колледжах Москвы стартовал новый сезон дней открытых дверей

Обществознание исключат из программы 8-х классов в школах России с нового учебного года

Собянин рассказал о популярности проекта "Учебный день в музее"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал отбор участников новой Большой арктической экспедиции. 14 финалистов смогут отправиться на мыс Челюскин. Для участия нужно написать олимпиаду, пройти туристические испытания и представить научный проект.

"Популярность площадок проекта "Новые адреса счастья" растет. В прошлом году более 14 тысяч пар выбрали для заключения брака площадки для выездных регистраций, и это стало рекордным показателем с момента старта проекта. В этом году мы открываем прием заявления на новую локацию: теперь столичные пары могут регистрировать брак в отреставрированной усадьбе Воронцово. Для молодоженов доступно порядка тысячи слотов на 2026 год, а первые церемонии пройдут 17 апреля", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Российские врачи проанализировали 10 миллионов медицинских снимков с помощью столичной платформы. ИИ-сервисы помогают врачам находить признаки разных патологий на исследованиях. К платформе подключены 74 региона России, в тестовом режиме присоединилась Бурятия.

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

