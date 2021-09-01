Столичные предприятия должны активнее участвовать в подготовке кадров – Разворотнева

18:30
Столичные предприятия должны активнее участвовать в подготовке кадров. Об этом говорили участники круглого стола, посвященного высшему и средне-специальному образованию. По мнению специалистов, число мест в учебных заведениях можно увеличить, если предприятия будут активно давать направления учащимся.
"Как сегодня показали цифры, озвученные на круглом столе, у нас увеличивается количество бюджетных мест именно за счет бюджета региона. Создание такой вот системы целевых бесплатных рабочих мест вместе с предприятиями – это вопрос, конечно, будущего. Сейчас отдельные продвинутые предприятия, они такие программы ведут по подготовке кадров для себя, но пока это не системно, пока это, скорее, исключение, чем правило", – сказала член экспертного совета и общественный советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева.
По словам участников круглого стола, это поможет облегчить жизнь и родителям абитуриентов, ведь им часто приходится платить за образование детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: