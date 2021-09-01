Столичные предприятия должны активнее участвовать в подготовке кадров – Разворотнева

Столичные предприятия должны активнее участвовать в подготовке кадров. Об этом говорили участники круглого стола, посвященного высшему и средне-специальному образованию. По мнению специалистов, число мест в учебных заведениях можно увеличить, если предприятия будут активно давать направления учащимся.

"Как сегодня показали цифры, озвученные на круглом столе, у нас увеличивается количество бюджетных мест именно за счет бюджета региона. Создание такой вот системы целевых бесплатных рабочих мест вместе с предприятиями – это вопрос, конечно, будущего. Сейчас отдельные продвинутые предприятия, они такие программы ведут по подготовке кадров для себя, но пока это не системно, пока это, скорее, исключение, чем правило", – сказала член экспертного совета и общественный советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева.

По словам участников круглого стола, это поможет облегчить жизнь и родителям абитуриентов, ведь им часто приходится платить за образование детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.