Солнечная активность вырастет в несколько раз в ближайшие сутки

В ближайшие сутки ожидается значительный рост солнечной активности. Ученые объясняют это тем, что к Земле повернулась активная сторона Солнца, и такие колебания наблюдаются уже несколько месяцев.

Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии РАН, вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, что способно вызывать магнитные возмущения на Земле. Однако эти процессы находятся в пределах нормы, и опасных явлений не прогнозируется.

