Ученые из Москвы сообщили о приближении магнитных бурь. Они обнаружили на Солнце корональную дыру – источник мощного потока частиц. По их данным, она уже достигла Земли и начала воздействовать на магнитосферу планеты.

В настоящее время показатели остаются в пределах нормы, однако в ближайшее время приборы могут перейти в желтую зону, которая соответствует слабым, но ощутимым геомагнитным бурям.

