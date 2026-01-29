Форма поиска по сайту

29 января, 07:45

Наука

Ученые из Москвы сообщили о приближении магнитных бурь

Ученые из Москвы сообщили о приближении магнитных бурь

Часы Судного дня показали 85 секунд до полуночи

"Мослекторий": Ирина Ле-Дейген – о ферментах

Жители Москвы заметили в небе световые столбы

Оползень накрыл целую деревню на острове Ява в Индонезии

"Мослекторий": Евгений Коблик – о повадках и жизни пингвинов

"Смайлик" появится в небе над Москвой

Магнитная буря начнет ослабевать к вечеру 22 января

"Новости дня": московские ученые разработали вакцину против аллергии на пыльцу березы

Эксперты предупредили о возможных сбоях в работе электроники из-за магнитной бури

Ученые из Москвы сообщили о приближении магнитных бурь. Они обнаружили на Солнце корональную дыру – источник мощного потока частиц. По их данным, она уже достигла Земли и начала воздействовать на магнитосферу планеты.

В настоящее время показатели остаются в пределах нормы, однако в ближайшее время приборы могут перейти в желтую зону, которая соответствует слабым, но ощутимым геомагнитным бурям.

