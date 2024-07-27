Новости мира: возвращение Starliner на землю снова перенесли

Возвращение Starliner на землю снова перенесли, на этот раз дата неизвестна. Экипаж останется на Международной космической станции до тех пор, пока не будут решены технические проблемы.

Открытие летней Олимпиады в Париже вызвало неоднозначную реакцию в мире. Вместо традиционного шествия на стадионе парад участников прошел на кораблях по Сене. Олимпийский флаг повесили вверх ногами, а некоторые сцены в Греции назвали "крахом цивилизации и христианской культуры".

Сотни плавающих фонарей озарили Императорский дворец в Токио. Фестиваль "Торо Нагаси" – это традиционный японский праздник. В этот день люди пишут на фонариках свои пожелания и пускают их по воде.

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