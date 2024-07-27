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27 июля, 16:15

Наука

Новости мира: возвращение Starliner на землю снова перенесли

Новости мира: возвращение Starliner на землю снова перенесли

Новости мира: открытие летних Олимпийских игр в Париже вызвало неоднозначную реакцию

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Возвращение Starliner на землю снова перенесли, на этот раз дата неизвестна. Экипаж останется на Международной космической станции до тех пор, пока не будут решены технические проблемы.

Открытие летней Олимпиады в Париже вызвало неоднозначную реакцию в мире. Вместо традиционного шествия на стадионе парад участников прошел на кораблях по Сене. Олимпийский флаг повесили вверх ногами, а некоторые сцены в Греции назвали "крахом цивилизации и христианской культуры".

Сотни плавающих фонарей озарили Императорский дворец в Токио. Фестиваль "Торо Нагаси" – это традиционный японский праздник. В этот день люди пишут на фонариках свои пожелания и пускают их по воде.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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