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Новости

11 марта, 22:00

Происшествия

Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

"Безопасный город": СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в ТиНАО

"Безопасный город": мошенник решил обмануть свою жертву в столичном банке

"Безопасный город": суд приговорил мужчину к двум годам условно за нападение на контролера

Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Дагестане

Новости регионов: несколько лыжниц получили травмы на Спартакиаде на Красной Поляне

Новости мира: французская полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Спасателям удалось сбить открытое пламя на фабрике в подмосковном поселке Родники

Столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

На юге Франции 10 дорог и 20 мостов перекрыты из-за серьезных наводнений. Больше всего пострадал департамент Гар.

В Испании следствие озвучило предварительные причины пожара, который уничтожил многоквартирный элитный дом в Валенсии. Власти автономного сообщества заявили, что возгорание началось с бытового прибора на кухне одной из квартир.

Картину Ван Гога "Голова крестьянки в белом чепце" продали за 4,5 миллиона евро в Нидерландах. Имя покупателя не называется, известно, что он проживает за пределами Европы и владеет частным музеем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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