Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыкуют от МКС 13 августа

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Расстыковка грузового космического корабля "Прогресс МС-26" от Международной космической станции (МКС) состоится 13 августа, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Экипаж, состоящий из космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, уже провел подготовку корабля к расстыковке, в рамках которой установил в нем удаляемое оборудование.



Также с помощью баллонов космического судна они надули МКС азотом на 7 миллиметров ртутного столба и завершили техническое обслуживание систем обеспечения жизнедеятельности.

"Прогресс МС-26" пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС 17 февраля. Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами. На корабле были доставлены 2 518 килограммов грузов. Туда вошли 1 478 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.