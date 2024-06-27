Космонавт Артемьев рассказал столичным студентам о том, можно ли вести соцсети на МКС

Фото: Дмитрий Михеев

Депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев на встрече с активистами Агентства общественных проектов и Центра молодежного парламентаризма рассказал о том, можно ли вести социальные сети на Международной космической станции (МКС), где производят еду для космонавтов и как привлечь новые кадры в науку и промышленность. Встреча прошла в Музее космонавтики на ВДНХ.

"Не так давно мы выступили с инициативой по созданию научных детских площадок на юге Москвы. Они должны стать своего рода небольшими научными музеями под открытым небом с игровыми развивающими элементами. Нам важно воспитать новое поколение талантливых инженеров и ученых, которое придет в наукоемкие отрасли", – передает его слова Агентство "Москва".

Ребята узнали, что, кроме трех космических полетов и восьми выходов в открытый космос, Олег Артемьев участвовал и в уникальном эксперименте "Марс-500". В пространстве, имитирующем космический корабль, в полной изоляции от внешнего мира он провел 105 суток.

"Космонавт должен воспитывать в себе выдержку и терпение, поскольку дождаться полета порой нелегко. По разным обстоятельствам он может откладываться на годы. А самое сложное на орбите – находить общий язык с другими людьми, у которых иной характер и привычки. Помогали в этом общий стол, разговоры по душам и терпение", – поделился он.

Молодые люди также узнали, что на МКС очень востребованы рыба, морепродукты и торт "Москва", а единственный в Европе завод по производству космического питания находится в российской столице. Кроме того, по словам Артемьева, на орбите можно и нужно вести социальные сети.

"Сегодня это часть работы космонавтов. Они добились того, чтобы съемки в космосе были доступны для всех, и теперь весь мир может увидеть все то, что происходит на орбите", – подчеркнул космонавт.

Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" планируется 11 сентября. Командир экипажа, космонавт госкорпорации "Роскосмос" Алексей Овчинин уточнил, что продолжительность миссии может составить 202 суток. Экипаж вернется на Землю 1 апреля 2025 года.