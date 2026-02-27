27 февраля, 13:00Наука
Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX покинул МКС
Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX покинул МКС. Кадрами отстыковки поделился космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Ожидается, что примерно через 15 часов корабль приводнится у побережья Калифорнии.
На Землю он доставит результаты научных экспериментов, которые провели на МКС. Среди них образцы стволовых клеток, жидкие кристаллы и изоляционные материалы. Отстыковка произошла в 20:05 по московскому времени в рамках 33-й коммерческой миссии.
