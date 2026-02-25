Новости мира: архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа Трампа

Архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа президента США Дональда Трампа об их публикации. Об этом сообщило американское издание Daily Mail со ссылкой на уфолога Джона Гринвальда – младшего. С главного сервера интернет-архива Black Vault пропали около 4 миллионов файлов.

На северо-востоке США снежная буря оставила без света более 600 тысяч домохозяйств. В некоторых местах выпало порядка метра снега. Власти 7 штатов, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд и Пенсильванию, объявили режим чрезвычайной ситуации. В нескольких крупных городах ввели ограничение на движение автотранспорта.

