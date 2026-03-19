Сильнейшая магнитная буря за 2 месяца начнется на Земле вечером 19 марта

Вечером 19 марта на Земле начнется сильнейшая магнитная буря за последние 2 месяца. Об этом сообщили в институте космических исследований Российской академии наук. По прогнозам ученых, буря продлится до 6 дней.

Буря связана сразу с двумя факторами: подошедшей к планете солнечной плазмой и корональными дырами на Солнце. Самые сильные колебания ожидаются 19 и 21 марта. Завершится магнитная буря к вечеру 24 марта.

