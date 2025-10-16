Форма поиска по сайту

16 октября, 14:30

Москвичи смогут увидеть комету, которая пролетала последний раз в 670-х годах

Москвичи смогут увидеть комету, которая последний раз пролетала мимо Земли в 670-х годах. При этом открыли ее только в январе 2025 года.

Комета выглядит как яркая зеленая полоса с длинным хвостом. Расстояние от нее до Земли составляет около 90 миллионов квадратных километров, но наблюдать явление можно будет даже без бинокля.

Заметить комету удастся сразу после захода Солнца в западной части неба, недалеко от красноватой звезды Арктур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

