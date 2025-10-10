Российские космонавты проведут работы в открытом космосе

Фото: 123RF/3dsculptor

Российские космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков готовятся к выходу в открытый космос, который запланирован на 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) научную аппаратуру для эксперимента по выращиванию сверхточных полупроводниковых материалов в условиях невесомости.

В госкорпорации указали, что эксперимент под названием "Экран-М" является единственной в мире исследовательской программой подобного рода.

Ранее Владимир Путин сообщал, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Президент уточнил, что с Китаем у РФ уже есть "большие, интересные, хорошие и грандиозные" планы.

Кроме того, российский лидер рассказал о планах страны по изучению дальнего космоса. В частности, глава государства подчеркнул, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей. Для ее реализации необходимо решить проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе, вопрос с новыми способами передачи информации, а также обеспечить энергетикой будущие объекты.