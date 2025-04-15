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15 апреля, 07:45

Наука

Москвичи поделились кадрами красной Луны

Москвичи поделились кадрами красной Луны

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Жители столицы наблюдали редкое небесное явление – "кровавую" Луну. Кадрами необычного ночного неба москвичи делились в социальных сетях. Луна приобрела насыщенный красный оттенок, когда поднялась над горизонтом.

Такой эффект возникает из-за того, что лунный свет проходит сквозь плотные слои воздуха, пыли и водяного пара. Иногда спутник Земли краснеет и во время затмений – это еще одна причина изменения цвета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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