Москвичи поделились кадрами красной Луны

Жители столицы наблюдали редкое небесное явление – "кровавую" Луну. Кадрами необычного ночного неба москвичи делились в социальных сетях. Луна приобрела насыщенный красный оттенок, когда поднялась над горизонтом.

Такой эффект возникает из-за того, что лунный свет проходит сквозь плотные слои воздуха, пыли и водяного пара. Иногда спутник Земли краснеет и во время затмений – это еще одна причина изменения цвета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.