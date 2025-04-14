Магнитные бури ожидаются на Земле 16 апреля

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Ученые предупредили, что 16 апреля Землю могут накрыть магнитные бури уровня G1–G2. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По информации ученых, 14 апреля около 10:00 прошла сильная вспышка М4.3. Согласно прогнозу, 16 апреля ожидаются слабые или средние магнитные бури (G1–G2). Их сила измеряется по шкале от G1 (слабые) до G5 (очень сильные).

Отмечается, что в выходные на Солнце активизировался крупный активный центр. Из-за этого резко увеличилось число вспышек – за два дня их было 39, причем половина – средней мощности (класс M).

Врач-терапевт Надежда Чернышева отметила, что особенно чувствительные к таким явлениям люди могут ощущать недомогание. В особенности под угрозой находятся те, у кого есть серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, органов дыхательной системы.

По ее словам, готовиться к критическому периоду стоит заранее. Такой день лучше полностью освободить.