12 марта, 07:30Наука
Российский космонавт Кирилл Песков проходит предстартовую подготовку в США
Российский космонавт Кирилл Песков проходит предполетную подготовку в США. Он отправится на МКС на корабле Crew Dragon 13 марта.
Вместе с ним в состав экипажа вошли астронавты Энн Макклейн, Николь Эйрс и Такуя Ониши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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