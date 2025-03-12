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12 марта, 07:30

Наука

Российский космонавт Кирилл Песков проходит предстартовую подготовку в США

Российский космонавт Кирилл Песков проходит предстартовую подготовку в США

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Российский космонавт Кирилл Песков проходит предполетную подготовку в США. Он отправится на МКС на корабле Crew Dragon 13 марта.

Вместе с ним в состав экипажа вошли астронавты Энн Макклейн, Николь Эйрс и Такуя Ониши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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