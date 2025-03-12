Российский космонавт Кирилл Песков проходит предстартовую подготовку в США

Российский космонавт Кирилл Песков проходит предполетную подготовку в США. Он отправится на МКС на корабле Crew Dragon 13 марта.

Вместе с ним в состав экипажа вошли астронавты Энн Макклейн, Николь Эйрс и Такуя Ониши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.