10 декабря, 23:45

В Москве прошла церемония награждения лауреатов Научной премии Сбера

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на 7 января

Ученые назвали 2025 год одним из самых жарких в истории

Российские ученые создали всепогодную лазерную связь

Экипаж "Союза МС-27" прибыл в Звездный городок после возвращения с МКС

Аппарат космического корабля "Союз МС-27" успешно приземлился в Казахстане

Космический корабль "Союз МС-27" благополучно приземлился в степях Казахстана

Космический корабль "Союз МС-27" успешно приземлился в Казахстане

Основной парашют космического корабля "Союз" раскрылся

Космический корабль "Союз" приземлится в районе казахского города Жезказган

В Москве прошла церемония награждения лауреатов Научной премии Сбера. Количество номинантов растет с каждым годом.

В 2025-м поступило рекордное количество заявок со всей России – 290. Основные номинации – "Физический мир", "Науки о жизни", "Цифровая Вселенная". Оценивали работы академики РАН и ведущие ученые. За свое открытие каждый лауреат основных номинаций получил по 30 миллионов рублей.

