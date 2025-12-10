В Москве прошла церемония награждения лауреатов Научной премии Сбера. Количество номинантов растет с каждым годом.

В 2025-м поступило рекордное количество заявок со всей России – 290. Основные номинации – "Физический мир", "Науки о жизни", "Цифровая Вселенная". Оценивали работы академики РАН и ведущие ученые. За свое открытие каждый лауреат основных номинаций получил по 30 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

