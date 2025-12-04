Форма поиска по сайту

04 декабря, 22:45

Общество

Канал Москва 24 получил премию за лучший системный проект

"Московский патруль": бассейны в России будут работать по новому стандарту

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 декабря

"Мослекторий": Сергей Харитонов – о пищеварении

"Миллион вопросов": врач рассказала о пользе и вреде БАДов

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в Москве

"Вопрос спорный": буллинг предложили отнести к экстремистскому движению в России

Телеканал Москва 24 получил премию имени Владимира Зворыкина за лучший системный проект

Телеканал Москва 24 стал победителем премии имени Владимира Зворыкина

Победителей премии "Золотой луч" наградили в технопарке "Сколково"

Канал Москва 24 взял номинацию "Лучший системный проект на региональном телевидении". Зрители не просто смотрят новости, но и видят, какая погода за окном. Все благодаря эффектам виртуальной студии, которые динамически меняются в зависимости от текущей погодной ситуации.

Премия имени Владимира Зворыкина, изобретателя электронного телевидения, присуждается за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений в сфере телевещания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

