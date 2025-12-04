Канал Москва 24 получил премию за лучший системный проект

Канал Москва 24 взял номинацию "Лучший системный проект на региональном телевидении". Зрители не просто смотрят новости, но и видят, какая погода за окном. Все благодаря эффектам виртуальной студии, которые динамически меняются в зависимости от текущей погодной ситуации.

Премия имени Владимира Зворыкина, изобретателя электронного телевидения, присуждается за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений в сфере телевещания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.