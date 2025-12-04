Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

В Москве наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, среди выявленных вирусов преобладает штамм гриппа A, известный как "гонконгский грипп". На него приходится более 80% всех выявленных случаев заболевания.

К симптомам относятся сухой кашель, головная боль и высокая температура. Врачи отмечают, что в основном болеют те, кто не сделал прививку этой осенью. Специалисты подчеркивают, что вакцинация особенно важна для пожилых людей, беременных и граждан с хроническими заболеваниями.

