07 декабря, 10:00

К МКС впервые пристыковались восемь космических кораблей одновременно

Международная космическая станция превратилась в настоящий орбитальный порт. Впервые за всю историю ее существования к ней одновременно пристыковались восемь космических кораблей, заняв все доступные узлы.

Уникальные кадры снял российский космонаст Олег Платонов из иллюминатора купола МКС. В состав "космической флотилии" вошли в основном российские корабли "Союз" и "Прогресс", а также американские SpaceX Dragon и японский грузовой корабль HTV-X1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наука

