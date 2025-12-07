К МКС впервые пристыковались восемь космических кораблей одновременно

Международная космическая станция превратилась в настоящий орбитальный порт. Впервые за всю историю ее существования к ней одновременно пристыковались восемь космических кораблей, заняв все доступные узлы.

Уникальные кадры снял российский космонаст Олег Платонов из иллюминатора купола МКС. В состав "космической флотилии" вошли в основном российские корабли "Союз" и "Прогресс", а также американские SpaceX Dragon и японский грузовой корабль HTV-X1.

